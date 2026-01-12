США доставили в Европу очередную партию танков и бронетехники

Автомобилевоз ARC Independance ВМС США прибыл в Бремерхафен (Германия). Вероятно, он доставил на условный европейский театр военных действий сотни единиц различной техники.

© JAKUB KACZMARCZYK/EPA/TACC

Как правило, в основной перечень техники входят БМП M2A2 Bradley, бронеавтомобили MaxxPro, Oshkosh M-ATV, HMMWV, бронетранспортеры M1126 Stryker, танки M1A1SA Abrams, ЗРК Avenger. Также могут быть переброшены ударные вертолеты AH-1Z Viper.

Авторы «Военной хроники» отмечают, что Lockheed Martin запустила программу трехкратного наращивания годовых темпов производства противоракет MIM-104F PAC-3MSE с 620 до 2000 единиц, крылатых ракет JASSM-ER/LRASM — с 1100 до 3300 единиц. Вполне очевидна подготовка как ВС США, так и других государств-операторов этих ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе к продолжительным конфликтам высокой интенсивности.

«Примечательно, что одним из основных операторов малозаметных крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER являются ВВС Польши — ключевой участник в случае эскалации в районе Сувалкского коридора. Вчера из воздушного пространства Польши и Южной Балтии разведку объектов ВС РФ в Калининградской области осуществлял дальний противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США», — уточнил канал.

Ранее «Военной хроника» писал, что российские РСЗО 9К515 «Торнадо-С» уже практически не дают осечек и отклонений, поражая пункты временной дислокации и фортификационные узлы ВСУ с круговым отклонением не более 3-5 метров.