Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили несколько единиц западной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, бойцы поразили три бронеавтомобиля HMMWV американского производства, один бронеавтомобиль из Австралии Bushmaster и артиллерийскую установку Archer, которую произвели в Швеции.

Помимо того, военным удалось уничтожить итальянский бронетранспортер Puma, который задействовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны России отчитались, что за минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили не менее 1193 украинских БПЛА.