События на фронте знаменуют важный тактический перелом. Как сообщает «Царьград», на славянском направлении прорвана оборона на участке протяженностью около четырех километров: от железнодорожной станции Яровая к восточным окраинам ключевого опорного пункта ВСУ — Святогорска.

Смелый рывок

Маневр через сложный лесной массив в районе болота Мартыненково совершили подразделения 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Рывок позволил не просто прорвать оборону противника, но и установить контроль над участком пляжа реки Северный Донец и начать охватывать населенный пункт с севера. Наступление ставит под сомнение устойчивость обороны ВСУ, приближая штурм Святогорска и формирование тактического котла для украинской армии.

Само наступление демонстрирует возвращение к активным действиям и маневрам после периода позиционной борьбы. Успех достигнут за счет грамотного выбора направления удара, смелых действий российских штурмовиков, эффективного поражения тылов противников и технологического превосходства в воздушной разведке. Если достигнутое удастся закрепить, то это откроет путь к Славянску, битва за которым является основным приоритетом 2026 года.

«Нынешний прорыв через Яровое, через болотистую местность, непосредственно к Славянску и Красному Лиману подтверждает: главный удар наших сил в этом году придётся именно на Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. К концу года этот символ Русской весны, оккупированный противником в 2014-м, падет и над ним вновь будут гордо реять флаги ДНР и России», — заявил военный волонтер Александр Матюшин.

Автор статьи отмечает, что Россия нанесла тройной удар на славянском направлении. Он выделяет в нем несколько моментов. Так, операция проводилась не в лоб, а через считавшийся труднопроходимым лесной массив и болотистую местность. Кроме того, ВС РФ методически уничтожали переправы через Северский Донец, блокируя и изолируя группировку противника.

Противник имел преимущество в виде «балкона» у Александровки и господствующих высот у Святогорской лавры. Однако доминирование ВС РФ в области разведывательных и ударных БПЛА означает, что наши подразделения имеют лучшее «видение поля боя».

Тотальный кризис в ВСУ

Как отметил военкор Евгений Линин, ход боев на славянско-краматорском направлении свидетельствует о сильно укрепленной обороне противника на этом участке. Вся агломерация представляет собой единый укрепрайон.

«Все ближайшие населенные пункты являются элементами этой единой системы обороны ВСУ. Поэтому освобождение каждого из них русской армией крайне важно: мы последовательно выбиваем опорные пункты из этой системы — и рано или поздно она будет полностью разрушена», — отметил он.

Проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ при обороне этого участка, типичны и отражают общий кризис, в том числе тотальный дефицит живой силы. Технологии играют огромную роль, однако если на земле нет пехотинца, то территория будет потеряна. Линин добавил, что Киев понимает это и все более ожесточенно бросает в бой людей, фактически смертников.

«Мы видим непрекращающийся поток таких штурмовых групп в сторону Покровска (российское название — Красноармейск), на гуляйпольском и запорожском направлениях. То же самое ожидается и здесь — попытка удержать территорию ценой огромных потерь в живой силе. Но в конечном итоге теряется и живая сила, и территория. Это уже становится закономерностью данного конфликта», — подчеркнул эксперт.

Сейчас на славянском направлении обозначился стратегический перелом: логистику противника методично разрушают, у ВС РФ имеется превосходство в разведке, а смелый маневр пехоты создал критическую угрозу. Падение Святогорска же станет прологом к финальной битве за Славянск.