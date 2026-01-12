Повреждены здания и машины: город в ДНР обстреляли из РСЗО HIMARS

Макеевка в ДНР попала под обстрел ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Стало известно, что специалистами был подтвержден факт атаки под утро понедельника высокоточной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS по Червоногвардейскому району Макеевки.

В сообщении уточняется, что были зафиксированы повреждения кафе, складов, семи машин и торговых объектов. По официальной информации, ВСУ совершили атаку в 4:45 утра понедельника, пострадавших в результате инцидента нет.