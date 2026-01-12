Раскрыто, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что вооруженные силы Украины к началу весны могут оказаться в окружении под Славянском и Краматорском. Об этом пишет NEWS.ru.

В этой агломерации российская армия намерена нарушить логистику Украины, считает аналитик.

По его мнению, зимой и в начале весны будет осуществляться охват Славянско-Краматорской агломерации в тактическом плане с целью отрезать ее от возможности получать оружие, боеприпасы и пополнять личный состав.

Задача, по словам собеседника издания, состоит в изоляции этой агломерации для последующего освобождения.

Ранее эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что своей целью оставить этой зимой украинцев без тепла российская армия не ставит.