Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новобойковское в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

Населённый пункт освобождён в результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр».

Ранее в Минобороны России отмечали большие потери подразделений ВСУ в ходе боев за населённый пункт Зелёное в Запорожской области.

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что выполнение задач по освобождению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей идёт поэтапно и в соответствии с планом СВО.