Раскрыта тактика ВС РФ в зоне СВО на ближайшую перспективу

Российская армия приступила к реализации стратегии по полной изоляции ключевых логистических маршрутов, связывающих Украину с Румынией и Польшей. Как сообщил в интервью порталу News.ru военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов, массированные удары по инфраструктуре Одессы направлены на то, чтобы сделать невозможными поставки западного вооружения.

«Россия работает по портовой инфраструктуре и транспортным путям, в результате осложнена поставка оружия из Румынии в Одесскую область и далее на Украину. Сама Одесса также находится в сложном положении», — пояснил Юрий Кнутов в беседе с журналистами портала. «Удар "Орешником" показал, что мы начинаем работать и по целям в Западной Украине достаточно активно. Этот удар возмездия стал ключевым в этом вопросе», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если эта тактика продолжится, то это осложнит поставки оружия и с территории Польши, что, естественно, скажется на обеспечении украинских войск и их боевых возможностях.