Участник спецоперации Евгений Телепнев рассказал о самом страшном из увиденного в зоне боевых действий. Его слова приводит сетевое издание «Собкор Уфа».

Мужчина добровольно ушел в зону СВО осенью 2022 года несмотря на имевшуюся бронь. Наиболее тяжелые переживания у бойца, по его словам, вызвало отношение бойцов ВСУ к своим согражданам.

«Выходят гражданские — и свои же, украинцы, их просто обстреливают. Своих же, получается, граждан Украины», — рассказал ветеран.

Он утверждает, что бойцы ВСУ не испытывают жалости к людям в зоне боевых действий, поскольку считают все население этих территорий «ждунами».

Телепнев рассказал, что жители Херсонской области первое время боялись разговаривать с российскими солдатами. Они опасались расправы в случае возвращения украинских военных, подчеркнул он.

ВСУ неоднократно проявляли жестокость в отношении мирных жителей в зоне проведения СВО. В конце 2025 года в сети распространились кадры, на которых украинский дрон разорвал крестившегося человека. Это произошло при попытке людей с белым флагом перейти в зону контроля российских военнослужащих.