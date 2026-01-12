ВСУ использовали ударные дроны для террористической атаки по Воронежу

В террористической атаке по жилым микрорайонам Воронежа 11 января, в результате которой есть погибшие, ВСУ использовали модифицированные беспилотные летательные аппараты семейства Chaklun («Чаклун»), фрагменты которых были найдены. Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов рассказал, что известно о новом украинском беспилотнике.

© Московский Комсомолец

По его словам, «Чаклуны» производятся на Украине с 2022 года. Современная линейка включает модели различной размерности и назначения, в том числе разведывательные, разведывательно-ударные аппараты, а также дроны-«камикадзе».

- Модель Chaklun-B 2.0 - одна из наиболее новых разработок, - говорит Денис Федутинов. - Она была впервые показана публично на стенде компании «Спецтехноэкспорт» в 2025 году на турецкой выставке вооружений и военной техники IDEF 2025, прошедшей в Стамбуле в конце июля прошлого года.

Как отметил эксперт, беспилотный летательный аппарат Chaklun-B 2.0 выполнен по двухбалочной схеме с низкорасположенным крылом малой стреловидности. Размах крыла - 3,5 метра. Хвостовое оперение выполнено в виде перевёрнутой «V».

В качестве силовой установки используется двигатель внутреннего сгорания неназванной модели. Скорее всего, это импортный двигатель.

Взлет беспилотного летательного аппарата выполняется «по-самолётному», с взлётно-посадочной полосы, с помощью трехстоечного колесного шасси.

Согласно технической спецификации, представленной на IDEF 2025, аппарат Chaklun-B 2.0, чья максимальная взлетная масса составляет 65 кг, может выполнять полеты продолжительностью до 8 часов, на дальность порядка 900 км. Может нести до 25 кг полезной нагрузки, в ударном варианте — это боезаряд.

- Каждый из указанных технических параметров в принципе достижим для аппарата такой размерности, - говорит Денис Федутинов, - однако их одновременное сочетание вызывает сомнения. Тут, скорее всего, имеет место уловка украинских маркетологов, собравших вместе максимальные значения характеристик. В реальности, вероятно, имеет место либо указанная продолжительность полета с минимальной нагрузкой, либо 25-килограммовая нагрузка с кратно меньшей продолжительностью и дальностью полета...

Учитывая, что Воронеж находится не так далеко от линии фронта, можно предположить, что дроноводы ВСУ направили на мирные кварталы Воронежа дроны с максимальным количеством поражающих элементов.