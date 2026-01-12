В районе сёл Гришино и Удачное (к западу от Красноармейска) идут серьёзные боестолкновения российских войск с ВСУ, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим в направлении Гришина достаточно серьёзное боестолкновение, и в направлении Удачного», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что продолжается дозачистка в Димитрове в ДНР.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал взятие ВС России Красноармейска в ДНР очень важным событием.

30 ноября Путину в одном из пунктов управления объединённой группировки войск доложили об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.