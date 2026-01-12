«Чудо-оружие» РФ против Одессы: новое контрнаступление и паника ВСУ

Украинская сторона заявила о появлении у России нового «чудо-оружия», дальности которого хватит для ударов по Одессе. Как сообщает «Царьград», речь идет о дроне «Герань-5», который в будущем станет не только ударным средством, но и активным охотником в воздухе. В Купянске тем временем началось российское контрнаступление, а в других областях ВСУ впали в панику.

Ответ в Купянске

Украинские источники массово принялись заявлять о начале главного удара ВС РФ на купянском направлении. Это означает не только налаживание логистики и переброску достаточного количества резервов, но и накопление достаточного количества личного состава и техники путем просачивания. Канал «Резидент» пишет, что российские подразделения пытаются выйти к Купянску-Узловому на правом берегу Оскола.

«Бои идут за населенный пункт Куриловка, потеря которого уничтожит снабжение ВСУ. В самом Купянске бои идут за центр города, и пока мы не можем выдавить российскую армию», — заявил украинский источник.

Позднее подтверждения пришли с российской стороны. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что только благодаря мужеству ВС РФ противник не смог захватить центральную часть Купянска, что дало время командованию для подготовки нового контрнаступления.

По оценке блогера, сейчас у российских военных сразу несколько задач. Им необходимо лишить противника инициативы и попытаться срезать его выступ в районе Радьковки — там уже есть тактические успехи. Кроме того, ударом на восточном берегу Оскола через Песчаное и Куриловку нужно выйти к стратегически переправам в районе Купянска-Узлового. Там успехи еще значительнее.

У ВСУ же в этом районе нет сил для длительных боев и крупного наступления. После переброски резервов у ВС РФ наметился явный перевес в силах, который командование пытается реализовать.

Паника ВСУ

Военкор Руслан Татаринов заявил, что Красный Лиман скоро будет окружен: логистика в город нарушена на 80-90%. Если ВСУ удастся достроить насыпные переправы, то протянут они недолго. Российские военные уже сожгли дронами более 40 украинских экскаваторов и грузовиков, которые используются для строительства.

В Яровой ВС РФ зажали остатки гарнизона. Кроме того, российские подразделения взяли под контроль улицы Лиманской, Лесной и одноименные переулки в самом Красном Лимане.

На запорожском фронте главные успехи за последние сутки — в Приморском и Степногорске. По информации Татаринова, оба населенных пункта полностью под контролем российских войск. Минобороны заявило, что группировка войск «Днепр» также освободила Белогорье.

В 7-м корпусе десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что российские войска создают плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области непосредственно на сам облцентр. Активные действия ведутся в направлении поселка Хотень — в перспективе это создает угрозу выхода к Сумам. Отмечается рост активности российских дронов, а также попытки обхода позиций ВСУ с флангов.

Враг тем временем паникует в ожидании наступления российской армии на Чернигов. В активизации российских дроноводов украинская сторона видит подготовку к штурму приграничья путем перерезания логистики. Связана паника и с тем, что в Черниговской области остался минимум сил: им невозможно держать оборону даже приграничных сел.

На северном охвате Добропольского выступа ВС РФ наступают на север. От Софиевки бойцы продвигаются к Новопавловке: артиллерия наносит удары по Торецкому, где на карьерах ВСУ оборудовали норы. От Шахово движение фиксируется к Кучерову Яру — там также обрабатываются прикрытые карьерами позиции. В районе Нового Шахово также идут бои: большая часть села под контролем российской армии, однако западнее у ВСУ остаются хорошо укрепленные позиции.

«Чудо-оружие» против Одессы

Украинская военная разведка заявила, что Россия впервые применила новейший реактивный БПЛА «Герань-5». Утверждается, что боевая часть дрона составляет 90 кг, а дальность полета — до 1000 км. Кроме того, ведутся работы по запуску дрона со штурмовика Су-25, а также оснащение БПЛА средствами ПВО, в том числе ракетой «воздух — воздух» Р73. На самом дроне используется 12-канальный спутниковый навигационный комплекс «Комета», трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов, а также реактивный двигатель.

Примечательно, что штурмовики Су-25 ряд военкоров называет «самыми бесполезными» на текущем этапе конфликта. Канал «Осведомитель» отметил, что самолет используется исключительно для ударов с кабрирования, которые не приносят пользы и «убивают» ресурс самолета.

«Даже украинская авиация смогла приспособить свои Су-25 под французские управляемые бомбы. Теперь связка российских Су-25 и беспилотников "Герань-4/5" добавит глоток свежего воздуха в жизнь штурмовиков», — заявил канал.

Если конфигурация с ракетой Р73 подтвердится, то дрон перестанет быть лишь ударным средством и начнет играть роль охотника в воздухе, став угрозой для остальных БПЛА и низколетящих целей.

«В целом удачная и своевременная платформа, которая способна изменить тактику применения беспилотников и нагрузить ПВО противника нестандартными угрозами», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик добавил, что в перспективе Россия планирует испытания новых ракет, запускаемых со стратегических бомбардировщиков. По мнению Лебедева, все это не разрозненные новинки, а элементы одной архитектуры давления, рассчитанной на износ ПВО, логистики и управляемости противника.