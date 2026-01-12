США применили супероружие при захвате Мадуро

В начале 2026 года США провели военную операцию «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой могли применяться засекреченные образцы оружия нового поколения. Речь идет о системах, технологии которых уже испытывались на Украине. Военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что при задержании президента Николаса Мадуро могла использоваться СВЧ-система, воздействующая сверхмощным электромагнитным излучением.

«Источником такого мощного высокочастотного излучения могут быть СВЧ-генераторы с компрессией излучаемых импульсов и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами», – указал аналитик.

По его словам, подобное оружие способно временно выводить человека из строя, вызывая резкое ухудшение самочувствия и потерю ориентации. Эксперт отметил, что такие комплексы зависят от погодных условий и потому применяются ограниченно.

Иванников также заявил, что аналогичные экспериментальные образцы западного производства передавались ВСУ для апробации в зоне боевых действий. По его оценке, при отступлении из ряда населенных пунктов украинские военные могли оставить склады с такими разработками, включая СВЧ- и лазерные системы.

Эксперт считает, что утрата секретного вооружения может привести к политическим последствиям в Киеве. Он полагает, что ответственность за произошедшее будет возложена на высшее военное руководство Украины, передает aif.ru.

Ранее после российских авиаударов и применения ракеты «Орешник» Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны.