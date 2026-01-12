На сумском направлении ВСУ отказались от применения танков, которые понесли большие потери из-за господства российской артиллерии и ударных беспилотников.

Об этом РИА Новости рассказал командир артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным Пресс.

"Танки используют очень мало, на сегодняшний день - небезопасно для них. Мы их "тушим", для этого есть все средства", - заявил он.

Ситуация в Сумской области отражает общую тенденцию на фронте, где ударные беспилотники стали одними из главных истребителей бронетехники и артиллерии ВСУ.

Например, с начала года группировка "Запад" уничтожила до 70 единиц техники и вооружения ВСУ под Купянском. В том числе танки Т-72 и Т-64, две станции РЭБ, восемь боевых бронемашин, три бронеавтомобиля Humvee, одну ББМ Senator, 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.