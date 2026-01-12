Стало известно о продвижении российских войск за Волчанском

Российские военные наступают в Донецкой народной республике (ДНР) после взятия и полной зачистки Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Идет продвижение наших войск в направлении Белицкое — Шевченко. (...) Исходя из радиоперехватов, [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] несут большие потери в живой силе, в частности СпН [отряд специального назначения] "Омега", который прибыл на направление для усиления остатков механизированных подразделений», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, Вооруженные силы (ВС) России атакуют тылы украинских подразделений. Вместе с тем ведется активный штурм населенного пункта Гришино, в связи с чем ВСУ перебрасывают к нему дополнительные силы.

Ранее о боях у Гришино и Удачного под Красноармейском высказывался глава ДНР Денис Пушилин. Он заявлял, что у населенных пунктов ведутся серьезные сражения.