Стало известно, когда новый истребитель Су-75 может подняться в воздух

Первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75, известного как Checkmate, может состояться в 2026 году. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на оценки профильных экспертов.

По данным издания, перспективный самолет рассматривается как востребованная платформа как для Воздушно-космических сил России, так и для зарубежных заказчиков. Отмечается, что Су-75 проектируется как малозаметная, маневренная и скоростная машина, способная эффективно действовать как в воздушном бою, так и при выполнении ударных задач в различных режимах применения.

Обозреватели указывают, что концепция однодвигательного истребителя пятого поколения делает проект потенциально более доступным по стоимости эксплуатации, что повышает его экспортную привлекательность. Су-75 позиционируется как дополнение к более тяжелым самолетам этого класса.

Помимо авиационных программ, в 2026 году ожидается продвижение и по другим ключевым направлениям. По информации «Известий», на ходовые испытания может выйти атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851, предназначенная для применения необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Также планируется завершение испытаний новых стратегических систем, призванных заменить ракету «Тополь-М» и комплекс «Сармат».

Кроме того, в состав Военно-морского флота России должна быть передана атомная подводная лодка К-572 «Пермь» проекта 885М «Ясень-М». Она станет первым серийным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон» с возможностью подводного старта.

Ранее зарубежные аналитики также допускали, что Су-75 может совершить первый полет именно в 2026 году, оценивая проект как один из наиболее амбициозных в российской военной авиации последних лет.