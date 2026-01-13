MWM: "Орешник" может наносить гиперзвуковые удары по материковой части США

Мир на все лады продолжает обсуждать второе в истории боевое применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по территории Украины, случившееся 9 января 2026 года. Как водится, нелепее всего это получается у Киева.

Так, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий, в распоряжении которого оказались собранные во Львовской области обугленные детали этого оружия, из кожи вон вылез в попытке публично успокоить встревоженных соотечественников. В интервью CNN он заявил, будто система разведения шести боевых блоков, обрушившихся на важнейшие цели в окрестностях города Стрый со скоростью свыше 10 Махов (около 12 тысяч км/ч), «изготовлена из устаревших советских компонентов».

«Старье. И все российское. Мы нашли (в обнаруженных фрагментах на месте взрыва – «СП») лампы, советские лампы… Вот гироскоп с «Орешника». Еще Юра Гагарин с таким летал», - деланно похохатывал над Россией в американском телеэфире пан Кульчицкий.

Не поясняя, впрочем, каким образом эдакий летающий «раритет» смог ударить по Украине на редкость точно. Именно туда, куда и был послан. Буквально «в колышек». И буквально как «гром небесный». В цеха Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, обслуживавшего истребители Воздушных сил ВСУ типов F-16 и МиГ-29.

Мало того. Как выясняется, не только поразить, но даже просто обнаружить подлет нашей ракеты за тысячи километров от места старта, с полигона Капустин Яр в Астраханской области, не смогла не только организованная с помощью НАТО, но довольно хилая после череды наших ударов система ПВО «страны 404». С этим не справился даже только что принятый на вооружение Бундесвера новейший комплекс раннего предупреждения и перехвата Arrow 3, размещенный в Германии, на авиабазе Хольцдорф (земля Саксония-Анхальт).

По расчетам германских конструкторов, из Хольцдорфа их оружие должно было бы без труда отслеживать на ранних этапах полета любые баллистические ракеты еще над территорией России. Причем - задолго до того, как те потенциально приблизились бы к воздушному пространству НАТО в любой точке. От Румынии до Норвегии.

Однако 9 января ничего у немцев не вышло. Хотя о предстоявшем ударе «Орешником» коллективный Запад Москва во избежание внешнеполитических осложнений официально предупредила за несколько часов до удара. Поэтому за русской атакой в НАТО пытались следить все, кто только, как считалось, был в состоянии это делать. Но – увы и ах!

Газета WELT конфуз объясняет просто. Дескать, передовая Arrow 3 пока обладает лишь так называемой «начальной готовностью». То есть - еще не полностью введена в строй. А дальше, мол, гиперзвуковые «Орешники» эта штуковина примется щелкать как семечки.

Но, как говорится, поживем – посмотрим.

Куда серьезней к результатам пятничного удара отнеслись американцы.

12 января штатовское интернет-издание Military Watch Magazine опубликовало статью под говорящим заголовком «У России появилась первая ракета наземного базирования, способная наносить гиперзвуковые удары по материковой части США».

В материале сказано, что прежде считалось: максимальная дальность, на которую способен бить «Орешник», не превышает 4000 километров. Но по последним данным этот показатель у российского комплекса значительно выше – 5500 км.

«Это имеет важное стратегическое значение для продолжающегося военного противостояния России и НАТО», - констатирует MWM. И тут же поясняет: почему?

Дело в том, что теперешним расчетам заокеанских экспертов, отныне в зоне поражения «Орешника» оказалось самое сердце Америки – ее столица Вашингтон. А значит, и Белый дом, в котором восседает Дональд Трамп. И Пентагон. И Капитолий. И прочее, и прочее.

А еще «потенциальными целями могут стать аэродромы, на которых базируются дорогостоящие самолёты, такие как авиабаза Уайтмен в Миссури, где размещены стратегические бомбардировщики B-2, а также крупные оборонные производственные предприятия, такие как линия по производству F-35 в Форт-Уэрте, штат Техас», - поясняет издание.

Это если Москва решит новые стартовые позиции для «Орешников» расположить «во все более и более сильно милитаризуемых арктических регионах России». При этом и без дополнительных пояснений совершенно ясно, какие именно районы нашей страны заокеанские недруги имеют ввиду – самые географически близкие к их пределам Чукотку и Камчатку.

Между тем, еще недавно считалось, что подобную угрозу США со стороны России несет лишь наше стратегическое ядерное оружие сдерживания. Однако боевое применение такого ЯО что нами, что американцами означало бы конец света.

И потому слишком многие в последние годы стали сомневаться, что хоть кто-нибудь в Москве или в Вашингтоне однажды решится нажать на «красную кнопку». Даже, если военными обстоятельствами будет буквально прижат к роковой черте. За которой гибель его государства.

Но если так, стало быть, по этой логике, ядерные триады по обе стороны океана в стратегическом планировании нынче можно не принимать в расчет. Ибо реальные политики в обеих столицах кто угодно, но точно не самоубийцы.

А теперь все резко меняется. Потому что точно такое же, как подо Львовом, применение «Орешника» в обычном снаряжении, допустим, по Вашингтону или по аэродромам стратегической авиации Соединенных Штатов вовсе не обязательно будет означать начало ядерной войны. За которой, как уже сказано, смерть всего живого на планете.

Ведь начала такой войны не последовало после применения ударных украинских беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая 2023 года? Или после серии скоординированных атак российских стратегических бомбардировщиков 1 июня 2025 года БПЛА той же государственной принадлежности на собственных аэродромах «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Белая».

Произошло это в ходе диверсионной операции СБУ под условным названием «Паутина», авторство которой Киев с гордостью тут же приписал себе. Хоть что-нибудь это изменило на линии фронта? Ровным счетом - ничего.

Почему же аналогичные гипотетические атаки «Орешником» политических и военных центров на территории США, если обстановка на линии противостояния продолжит катастрофически ухудшаться для России, непременно приведут к иному исходу?

«Появление (у русских – «СП») ракеты, каждая из которых способна наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести целям на материковой части США, является важным событием для стратегического баланса сил между двумя странами. И повышает степень взаимной уязвимости. Что противоречит значительному усилению военного потенциала США за пределами России», - озадаченно рассуждает MWM.

И тут же добавляет возможно самое существенное в этом контексте: «Соединенные Штаты и сами ранее планировали достичь возможности нанесения удара обычными баллистическими ракетами по целям на территории России в рамках программы быстрого глобального удара. Однако программа «Орешник» реализовала эту возможность за годы до того, как американская программа хотя бы материализовалась».

Ах, вот как? Мы просто обошли вас в этой гонке, господа американцы? Ну и ладненько. Возможно, теперь в целях самосохранения хоть малость уменьшите свою через чур разрушительную для мира прыть?

Новости, аналитика и все самое важное о вооружении и военных конфликтах, - в военном обозрении «Свободной Прессы».