Генерал раскрыл подробности уничтожения украинского истребителя

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что российским военным потребовалось 30-40 секунд, чтобы идентифицировать украинский F-16. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее командир зенитно-ракетного дивизиона ВС РФ сообщил, что российские военные сбили поставленный Украине истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса С-300. Для удара были использованы две ракеты.

Военкор раскрыл цель российского удара в Киеве

«Сложность операций по уничтожению воздушных целей противника лишь в том, чтобы их идентифицировать. На это надо было секунд 30-40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение», - рассказал Попов.

Генерал-майор добавил, что С-300 - мощный и дальнобойный комплекс, способный «без особых проблем» уничтожить F-16. Попов подчеркнул, что украинские системы радиоэлектронной борьбы слишком слабы, чтобы противостоять комплексам С-300 или С-400.