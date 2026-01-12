Настигли врага в «заброшках»: дроноводы «Центра» группу вэсэушников под Покровском

Расчеты войск беспилотных систем ВС РФ ежедневно уничтожают технику ВСУ, укрепления, огневые точки и живую силу. Цель одна - помочь пехоте занять новые рубежи и вытеснить неприятеля с его позиций. На днях беспилотчики лишили противника сразу нескольких пунктов временной дислокации врага на Красноармейском (Покровском) направлении, поразили близлежащие огневые точки, которые препятствовали нашим «штурмовикам».

Позиции, как выведала разведка, находились в заброшенных постройках. Прежде разведдроны определили численность и «кучность» сил противника. Тогда задачу для огневого поражения передали «боевым» дроноводам. Ударными FPV-коптерами удалось уничтожить все цели, методично и локально.

По словам бойцов, подобные задачи им поступают регулярно. Оператор дрона с позывным «Ялта» утверждает, наземных целей за все время было до того много, что он уже перестал их считать. Уничтожает по нескольку в день.

А вот его сослуживец «Мульт», начальник расчета, хоть и примерно, но подсчитал свои цели.

- Уничтожил машин 15. Если считать с другой техникой, где-то 27. Помимо этого еще много было блиндажей, укреплений, пунктов временной дислокации, - перечисляет боец.

На днях, сообщают в пресс-службе Минобороны, дроноводы «Центра» обнаружили и уничтожили FPV-дронами несколько единиц техники противника. Среди них были бронемашины, легкобронированные пикапы и даже роботизированные комплексы.

Так что работы у беспилотчиков предостаточно. Главное - вовремя реагировать на обнаруженные цели. Особенно на те, что стоят на пути штурмовиков или норовят приблизиться к нашим позициям.