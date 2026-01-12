Литва планирует направить военный корабль к берегам Украины в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью изданию BNS.

«Литва окажет содействие, используя военно-морские силы. Речь идет о корабле», — сообщил он.

По словам главы прибалтийского государства, военнослужащие страны не будут участвовать в боевых действиях на Украине, но будут направлены туда для поддержания мира.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины готовы к территориальным уступкам по Донбассу в случае проведения референдума. По его мнению, эта история будет воспринята украинцами.