Прорыв Вооруженных сил России в Святогорск имеет стратегическое значение, так как взятие города открывает путь на Славянск и приближает освобождение Донбасса. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, российские войска не только вошли в город, но и освободили соседние поселки, продвинувшись на лиманском направлении более чем на 6 км. При этом особую важность такому прорыву придает уникальное расположение Святогорска «на высотах».

«Освобождение его, а также находящегося недалеко Красного Лимана, позволит выйти российской армии на основные города на этом направлении, в частности, на Славянск (…) Это приближает окончательное освобождение всего Донбасса. Бои за Дружковку и за Краматорск на южном направлении тоже работают на эту цель. Все это взаимосвязано», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что российское наступление ведется в сложных зимних условиях, однако «боевые задачи никто не отменял и они будут выполняться». В свою очередь командование Вооруженных сил Украины сейчас пытается «латать дыры».

«ВСУ в отчаянии перекидывают украинских военных на разные участки в зоне боевых действий, что только ослабляет их позиции», — констатировал Дандыкин.

Он обратил внимание на то, что мощный прорыв российских войск связан как с их «мастерством, мужеством и профессионализмом», так и с тем, что ведется системная работа по разрушению логистики ВСУ, в том числе с использованием «Орешника».

«Это все сказывается на получении подкрепления, которого ВСУ и так не хватает. Наши группировки дергают противника, от этого растягивается линия боевого соприкосновения», — заметил он, выразив уверенность, что скоро станет известно «об освобождении новых городов».

Сегодня в Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, Харьковской и Сумской областях. В частности, ударами FPV-дронов были поражены два американских бронеавтомобиля Humvee и два пикапа ВСУ, пытавшихся доставить личный состав, провизию и боеприпасы силам, заблокированным в районе поселка Купянск-Узловой.