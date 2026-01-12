Военкор раскрыл цель российского удара в Киеве

Российские военные утром 12 января нанесли удар по военному объекту в Киеве. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что цель Вооруженных сил России находилась в Соломенском районе столицы Украины. Он добавил, что по ней ударили при помощи беспилотника «Герань».

Генерал Попов назвал причину удара «Орешником» по Львовской области

Как уточнил Котенок, часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения объекта. Из-за этого предполагается, что под атакой мог оказаться склад боекомплекта.

Ранее появились сообщения, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара. Позднее на Украине заявили, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове.