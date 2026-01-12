В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

В связи с воздушной тревогой Дирекция по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя объявила, что морской и наземный общественный транспорт прекращают движение.

Утром 12 января Развожаев рассказал, что за минувший вечер и ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Севастополь. Отмечается, что в общей сложности силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили четыре беспилотника над городом.

В районе Балаклавы осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Там же на территории детского сада обнаружены мелкие осколки от сбитого дрона, само здание не повреждено.