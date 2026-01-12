ВС России нанесли удар по замаскированному складу ВСУ в Киеве

Российские беспилотники "Герань-2" поразили замаскированный склад ВСУ в Соломенском районе Киева минувшей ночью. Украинская сторона поспешила заявить, что целью якобы стал "нежилой дом", заверяя, что БПЛА потрачены впустую.

Как сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, такие здания используются ВСУ как пункты временной дислокации, склады БПЛА и комплектующих либо центры сборки и ремонта. Также в них обычно размещают узлы связи и управления или объекты работы иностранных специалистов.

По данным наблюдателей, после удара из здания валил черный дым, раздавались вторичные взрывы. Подчеркивается, что черный дым — признак горения топлива, электронных компонентов либо смазочных материалов. А вторичные взрывы говорят о наличии в помещениях боеприпасов, дронов, взрывчатых веществ и технического оборудования. Лебедев приходит к выводу, что версия о "нежилом доме" —прикрытие. Цель была военной, замаскированной под гражданскую инфраструктуру, это стандартная практика ВСУ в Киеве и других крупных городах.