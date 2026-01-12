В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, Харьковской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 12 января.

Операция в районе Купянска

Операторы российских FPV-дронов уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что российские войска продолжают ликвидировать подразделения ВСУ, заблокированные на левом берегу Оскола.

Ударами FPV-дронов были поражены два американских бронеавтомобиля Humvee и два пикапа ВСУ, пытавшихся доставить личный состав, провизию и боеприпасы силам, заблокированным в районе поселка Купянск-Узловой.

Операция в Сумской области

Российские FPV-дроны уничтожили технику, средства связи и блиндажи с живой силой ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Различная военная техника и скопления украинских солдат были обнаружены воздушной разведкой.

В результате точных попаданий FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, были уничтожены пикап ВСУ в движении, квадроцикл и средства связи. Также был ликвидирован личный состав ВСУ в замаскированных блиндажах. Попытки ВСУ провести ротацию малыми группами были сорваны.

Удар ВС РФ под Красноармейском

Операторы дронов ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Места базирования ВСУ в заброшенных постройках и сооружениях были выявлены воздушной разведкой. Все целы были поражены ударными FPV-дронами.

Ликвидация групп Нацгвардии Украины

ВС РФ ликвидировали в Харьковской области две боевые группы Нацгвардии Украины. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Российские войска комплексным огневым поражением сорвали попытку Нацгвардии Украины покинуть село Веселое на пикапах, подчеркивается в сообщении.

Проблемы ВСУ в Сумской области

Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным «Пресс» заявил, что ВСУ перестали использовать танки в Сумской области из-за активности российской артиллерии и дронов. Об этом военный рассказал РИА Новости.

«Танки используют очень мало, на сегодняшний день - небезопасно для них. «Тушим», есть у нас все средства для этого», - подчеркнул командир.

Пленные помогли уничтожить позиции ВСУ

Командир гранатометного взвода ВС РФ с позывным «Борец» рассказал, что информация, которую российские войска получили от украинских военнопленных, позволила поразить позиции ВСУ под Константиновкой. Об этом военный рассказал РИА Новости.

По словам командира, пленные солдаты ВСУ указали, где находятся блиндажи и укрепленные позиции. В результате были ликвидированы до десяти украинских военных.

Ликвидация штурмовиков ВСУ

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ была ликвидирована в лесу возле Лимана (Харьковская область). Собеседник агентства заявил, что штурмовики ВСУ провалили попытку контратаки.

Уничтожение роботов ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что за последние 24 часа подразделения группировки уничтожили восемь наземных роботов ВСУ, 53 боевых квадрокоптера, два терминала Starlink и шесть минометов. Об этом сообщает ТАСС.

Также в зоне ответственности «Запада» были ликвидированы до 200 солдат ВСУ, уничтожены три боевые бронемашины и 15 автомобилей. Кроме того, были уничтожены 35 пунктов управления дронами ВСУ.