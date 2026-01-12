9 января Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали «Орешником» объекты ВПК и инфраструктуры Украины во Львовской области. Военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему российская армия выбрала для удара именно этот регион.

По его словам, одной из главных целей являлся завод по производству дронов, которые могли использоваться для атаки на объекты администрации президента России. Кроме того, Львов давно превратился в критически важный административно-командный центр ВСУ.

— В администрации Зеленского и систем генштаба и всех спецподразделений он используется как орган надежного тылового управления войсками, поэтому удары по объектам во Львове имеют огромное значение, — отметил военный.

Помимо этого, у удара «Орешником» была более масштабная цель — показать новые возможности армии России западным партнерам Киева.

— Удар «Орешником» по этому объекту произведен с целью показать возможности поражения целей, которые могут находиться и на территории Польши или других стран НАТО, которые осуществляют подпитку украинских сил и средств ПВО, — цитирует Попова Aif.ru.

Ракетный удар «Орешника» по Львовской области Украины ознаменовал новый этап спецоперации. Такое мнение выразили в издании Sohu. Журналисты отметили, что атака значительно подорвала безопасность Североатлантического альянса.