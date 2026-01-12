«Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине», – сказал он. Массированный удар по украинской инфраструктуре, в ходе которого была использована ракета «Орешник», произошел 9 января. Минобороны подтвердило применение ракеты. Уточняется, что были поражены места сборки ударных БПЛА, которые ВСУ используют в атаках на российские регионы, а также энергетические объекты, использующиеся в интересах ВПК Украины. Все цели были успешно уничтожены. Этот удар стал ответом на неудачную попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Напомним, Владимир Зеленский после атаки закатил Европе истерику. Бывший комик запросил у союзников больше средств противовоздушной обороны. Ранее на Западе оценили радиус действия ракеты «Орешник». Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

© Global look