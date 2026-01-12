За ночь над регионами России уничтожены 13 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 13 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, четыре БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над территориями Республики Крым, Республики Адыгея, Курской области, акваторией Чёрного моря и один БПЛА — над территорией Воронежской области.

Ночью в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

Также аэропорт Волгограда приостановил работу.