Стало известно о потере ВСУ взвода операторов БПЛА дальнего действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более взвода операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — стало известно собеседнику агентства.

По информации источника, украинская армия потеряла более взвода (от 15 до 60 человек).

Ранее на видео попало уничтожение элитного расчета беспилотников ВСУ. По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».