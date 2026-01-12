Стало известно, почему в Германии заговорили об угрозе «Орешника»

Немецкие СМИ обратили внимание на повторное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и пришли к выводу, что новое вооружение меняет баланс безопасности в Европе.

Как сообщает издание Merkur, Россия во второй раз задействовала «Орешник», нанеся удар по целям в нескольких километрах от границы с государствами НАТО. Немецкие журналисты охарактеризовали произошедшее как демонстрацию одного из наиболее опасных видов вооружений современности.

Авторы публикации указывают, что ракета относится к новому поколению вооружений, способных маневрировать на траектории полета и разделяться на несколько ударных элементов. По оценке немецких аналитиков, существующие системы противоракетной обороны не располагают эффективными средствами перехвата такого типа целей.

Отмечается, что в ходе последнего удара «Орешник» развил скорость, близкую к 13 тысячам километров в час. Такая динамика, по мнению наблюдателей, практически исключает возможность своевременного реагирования со стороны средств ПВО и ПРО.

В материале подчеркивается, что в отличие от классических баллистических ракет гиперзвуковая система не следует предсказуемой траектории. Немецкий институт оборонных и стратегических исследований, на который ссылается издание, указывает, что сочетание высокой скорости и маневренности резко сокращает время, доступное для принятия решений оборонительными структурами.

Дополнительным фактором называется сравнительно низкая высота полета ракеты. В таких условиях радиолокационные станции фиксируют цель с опозданием, когда до поражения остается всего несколько секунд. При гиперзвуковой скорости это делает невозможными как своевременное оповещение, так и эвакуацию.

Также обращается внимание на конструкцию боевой части. «Орешник» оснащен боеголовками с независимым наведением. По оценкам аналитиков, ракета способна нести до шести ударных модулей, каждый из которых может быть разделен на несколько суббоеприпасов, что теоретически позволяет поражать десятки целей одновременно.

Максимальная дальность полета ракеты, по данным Merkur, достигает 5500 километров, что позволяет ей перекрывать всю территорию Европы. В Германии констатировали, что Берлин оказывается в зоне досягаемости нового российского вооружения. При этом точное время подлета к столице ФРГ остается труднорассчитываемым из-за сложной и изменяемой траектории полета ракеты.