«Сущие крохи»: названо число F-16, оставшихся у ВСУ спустя год после громких поставок

Очередной истребитель F-16 ВСУ был уничтожен российскими бойцами при помощи зенитного комплекса С-300. Об этом рассказал командир зенитного ракетного дивизиона с позывным «Север». По его словам, чтобы уничтожить вражеский самолет военнослужащим пришлось очень долго продумывать операцию. В итоге на успешное уничтожение вражеской машины ушло две ракеты.

Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» оценил операцию и рассказал о состоянии авиапарка противника спустя год, после поставки американских истребителей.

© ru.wikipedia.org

Об охоте на вражеский F-16 рассказал командир дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным «Север» в эфире телеканала «Россия 1».

«Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, мол, «неубиваемый». Не с первого выстрела — двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй — уже добивали», — рассказал он.

Комплекс С-300В был получен дивизионом в декабре 2024 года. Он был освоен в марте 2025 года, и сразу вступили в бой. За это время им было сбито колоссальное количество целей. Среди них ракеты ATACMS, HIMARS, управляемые авиабомбы и аэродинамические цели. Самой «жирной» целью оказался истребитель F-16.

- У ВСУ теперь осталось четыре рабочих F-16 и еще два истребителя в ремонте, - говорит генерал Владимир Попов. - Это все, что осталось от поставок, которые противник получил в прошлом году. Напомню, в январе 2025 года они получили самолеты и начали на них интенсивно летать. И вот результативность — из 12 единиц осталось четыре. Вот такая «реклама» для «хорошего» самолёта. Теперь Западу надо серьезно задуматься над тем, стоит ли передавать такие машины ВСУ? Макрон дал Украине пять «Миражей», осталось три рабочих. На них, кстати, летали только полгода... И это они ещё в конфликтную ситуацию прямого дуэльного столкновения с нашими асами не вступали, не выходили один на один. Это надо тоже учитывать.