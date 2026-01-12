ВСУ продемонстрировали новый зенитный комплекс западного производства

Украинское командование впервые продемонстрировало боевую работу ранее не афишировавшегося зенитного комплекса. Видеозапись появилась в открытом доступе и сразу вызвала вопросы о происхождении техники.

Как следует из опубликованных материалов, воздушное командование «Центр» ВСУ показало применение мобильного зенитного ракетного комплекса «Темпест». Кадры распространил телеграм-канал «Военный обозреватель». На записи зафиксирована работа комплекса в полевых условиях.

Речь идет о системе, разработанной компанией «Ви ту Икс». Комплекс был впервые представлен в октябре 2025 года на оружейной выставке в Вашингтоне.

В качестве вооружения он использует ракеты типа АГМ-114Л «Хеллфайр Лонгбоу».

Данные ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и способны поражать цели на дистанции до восьми километров. По имеющейся информации, могла применяться модификация АГМ-114Л-7, оснащенная программируемым неконтактным взрывателем и осколочно-фугасной боевой частью.

Авторы телеграм-канала отмечают, что до появления видео официальных сообщений о поставках зенитных комплексов «Темпест» на Украину не поступало. По их оценке, техника могла быть передана в ограниченном количестве для испытаний в реальных условиях.

На этом фоне 9 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании с Великобританией дорожной карты столетнего партнерства в сфере обороны. По его данным, Лондон уже внес существенный вклад в усиление оборонных возможностей страны. Также было объявлено о планах увеличить выпуск дронов-перехватчиков «Октопус» до тысячи единиц в месяц.