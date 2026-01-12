Расчет самоходной артиллерийской установки «Мальва» из состава 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразил замаскированный опорный пункт ВСУ с личным составом в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки «Запад» продолжают активные действия против формирований ВСУ на харьковском направлении. Артиллерийские расчеты работают круглосуточно, обеспечивая огневую поддержку штурмовых и мотострелковых подразделений и срывая попытки противника перебрасывать резервы.

Самоходные артиллерийские установки применяются для уничтожения укрепленных позиций, живой силы, вооружения и техники. Удары наносятся в том числе по целям, тщательно скрытым в лесных массивах и глубине обороны.

На представленных кадрах видно, как расчет «Мальвы», получив точные координаты цели, в кратчайшие сроки развернул установку и открыл огонь. Точным залпом был накрыт укрепленный опорный пункт, использовавшийся противником для управления и снабжения подразделений. В результате огневого воздействия объект был полностью разрушен.

После выполнения задачи расчет оперативно покинул позицию, снизив риск ответного удара. Артиллеристы действуют слаженно и четко: каждый военнослужащий знает свой участок работы и готов заменить товарища при необходимости. В составе подразделения есть бойцы, отмеченные государственными и ведомственными наградами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.