Глава Минобороны Великобритании едва избежал гибели во время своей поездки по Украине. По пути в Киев Джон Хили оказался рядом с местом, по которому пришелся удар российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил британский таблоид The Sun.

© Минобороны России

Как сообщает издание со ссылкой на анонимный источник, британский министр находился в поезде, который направлялся в Киев. Сам Хили заявил, что его поезд сделал экстренную остановку в районе Львова из-за ракетной опасности – он даже слышал сирену воздушной тревоги. Глава Минобороны планировал проинформировать украинское руководство о планах производства и поставок ВСУ дальнобойных ракет Nightfall.

Ответ на террористическую атаку киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области последовал в ночь на 9 января. Российские войска нанесли массированный удар по военным заводам на западе Украины. Удар ракетами "Орешник" поразил объекты производства БПЛА и энергетическую инфраструктуру.