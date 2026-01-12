В России разрабатывают стратосферный дрон "Хищник" для работы на высоте до 15 км

В России разрабатывается стратосферная беспилотная многофункциональная платформа "Хищник", которая будет способна подниматься на высоту до 15 километров. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании-разработчика "ГЕРОН" Владимир Табунов. По его словам, "Хищник" предназначен для длительных миссий на большой высоте. Ожидается, что он сможет частично заменить функции спутниковых и наземных систем. Этот беспилотник подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, отметил Табунов. В частности, он сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства. Гендиректор компании рассказал, что помимо того, что "Хищник" сможет подниматься до высоты нижней границы стратосферы, он может развивать скорость до 550 км/ч, преодолевать расстояние до 12 тысяч километров и переносить до 500 кг грузов. Беспилотник оснащен функцией вертикального взлета и посадки, может находиться в режиме висения в воздухе. Во время разработки "Хищника" использовалась технология "монокрыло", которая сделала дрон более незаметным для противника. Кроме того, в беспилотник интегрирован искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. В ноябре прошлого года российские войска начали применять в зоне СВО новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег". По сравнению с аналогами, этот аппарат более дешевый и простой в производстве, его можно выпускать большими партиями в короткие сроки. Кроме того, он легко ремонтируется — детали можно напечатать на 3D-принтере. По данным разработчиков, дрон показывает высокую выживаемость, поскольку противник зачастую принимает его за свои БПЛА.