По данным РИА Новости, российская ПВО за последнюю неделю перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотника над своей территорией, согласно информации, предоставленной Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что наибольшее количество дронов было сбито 5 и 6 января, когда были уничтожены 356 и 360 единиц соответственно. При этом подавляющее число атак произошло на европейской части России. В период с 29 декабря по 4 января ПВО России перехватила в общей сложности не менее 1548 украинских дронов.

Военнослужащие применяли огонь из зенитной установки ЗУ-23. В Курской области, согласно последним данным, была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации Минобороны РФ, российская ПВО успешно справляется с угрозой со стороны украинских беспилотников, сбивая их в значительных количествах, что подтверж