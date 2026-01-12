Описаны главные изменения в тактике армии России с начала СВО

Принципы классического общевойскового боя, выработанные с середины XX века, которыми Россия руководствовалась в начале специальной военной операции (СВО), окончательно ушли в прошлое. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, за это время тактика Вооруженных сил России (ВС РФ) поменялась полностью, а традиционные концепции — «концентрация сил», «участок прорыва», «изоляция района боевых действий» — утратили прежнее значение.

«Планировать операции по лекалам холодной войны или кампаний вроде Ирака в 2003 году уже невозможно. То же самое касается принципов комплектования и организационно-штатной структуры. (...) Проблема в другом: эти принципы до сих пор не отражены в официальных уставах», — объяснил Демуренко.

Влияние Сунь-цзы и Клаузевица на современную войну оценили

В частности, уверяет офицер, российские военные отказались от наступления стрелковой цепью под прикрытием БМП — основы общевойскового боя последних 50 лет. Тоже самое касается и массированных ударов танками: наступление крупными бронегруппами сменилось работой с закрытых огневых позиций.

«Сегодня невозможно сосредоточить на поле боя крупные силы. Даже несколько танков или небольшая колонна в ближнем тылу будут мгновенно обнаружены радиоэлектронной разведкой и уничтожены дронами», — констатировал офицер.

Принципиальные изменения коснулись и работы артиллерии: классическая «контрбатарейная борьба» в прежнем понимании исчезла, и орудия больше не развертывается батареями на стационарных позициях.

«Корректнее говорить о "контрорудийной борьбе": дуэль одного орудия против другого или против высокоточной системы. Сделав несколько выстрелов, расчет обязан немедленно сменить позицию, иначе его уничтожат», — заключил аналитик.

Ранее первый глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук назвал главную ошибку российских генералов и военачальников. По его словам, многие из них перекладывают обязанности по совершенствованию армии на подчиненных, не анализируя собственные ошибки.