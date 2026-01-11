Украинские военные пожаловались на немецкие дроны

Украинские военнослужащие массово жалуются на проблемы с беспилотниками немецкой компании Helsing GmbH, полученными в пакетах военной помощи от стран ЕС. Об этом пишет Die Welt.

Авторы статьи заметили, что Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства дронов различных типов, достигла оборотов в миллиарды евро.

По данным обозревателей, первые аппараты были направлены в 2025 году, поступили в ряд частей, находящихся на линии фронта.

«Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей», — пояснили журналисты.

Так, оператор дронов рассказал, что разрекламированные беспилотники не годились к боевому применению.

«Многие дроны либо вообще не были готовы к запуску, либо падали сразу после старта», — уточнил военный.

По данным авторов статьи, компания собрала негативные и положительные отзывы, провела работу над ошибками и в ближайшее время планирует направить ВСУ новую партию дронов.