Стало известно об уничтожении F-16 ВСУ ракетами С-300

Командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север рассказал, что российский расчёт ЗРК С-300 с помощью двух ракет уничтожил истребитель F-16 украинских оккупантов.

© Zuma/TACC

Об этом он рассказал «Соловьёв Live» и соответствующие кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, самолёт F-16 был для расчёта самой интересной аэродинамической целью, которую удалось поразить.

«Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — цитирует его ТАСС.

По его словам, перед уничтожением вражеской цели российские военные провели длительную подготовку. Как он указал, данная операция долго продумывалась с командиром бригады.

«Ловили, выжидали», — поделился боец.

Отдельно он добавил, что расчёт ЗРК С-300 с декабря 2024 года сбил колоссальное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

Боец РФ миной добил пытавшихся проникнуть в Гуляйполе диверсантов ВСУ

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона и ВКС России в 2025 году сбили не менее 19 истребителей Воздушных сил Украины, включая американский F-16.