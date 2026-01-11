Раскрыты подробности об украинской ракете «Фламинго»

Украинская компания Fire Point использовала советские технологии при создании ракеты «Фламинго», пишет The Wall Street Journal.

© AP / ТАСС

Издание отмечает, что Fire Point стремится использовать все существующие на Украине знания, а технический директор компании Ирина Терех изучает советские руководства по ракетостроению, которые находятся в свободном доступе в Интернете. Кроме того, для ракеты «Фламинго» были задействованы двигатели из выведенных из эксплуатации старых советских самолётов.

По информации газеты, один из консультантов Fire Point — 92-летний мужчина, который участвовал в советской ракетной программе.

Эксперт оценил возможности украинской ракеты «Фламинго»

В августе издание The National Interest писало, что украинская ракета «Фламинго», возможно, расширит возможности ВСУ, но никак не изменит расстановку сил на поле боя в пользу Киева.