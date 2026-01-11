Раскрыты подробности об украинской ракете «Фламинго»

WSJ: украинская ракета «Фламинго» создана по советским технологиям
Украинская компания Fire Point использовала советские технологии при создании ракеты «Фламинго», пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Fire Point стремится использовать все существующие на Украине знания, а технический директор компании Ирина Терех изучает советские руководства по ракетостроению, которые находятся в свободном доступе в Интернете. Кроме того, для ракеты «Фламинго» были задействованы двигатели из выведенных из эксплуатации старых советских самолётов.
По информации газеты, один из консультантов Fire Point — 92-летний мужчина, который участвовал в советской ракетной программе.
Эксперт оценил возможности украинской ракеты «Фламинго»
В августе издание The National Interest писало, что украинская ракета «Фламинго», возможно, расширит возможности ВСУ, но никак не изменит расстановку сил на поле боя в пользу Киева.