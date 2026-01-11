Боец РФ миной добил пытавшихся проникнуть в Гуляйполе диверсантов ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась проникнуть на окраины Гуляйполя, бойцы "Востока" уничтожили их, добив миной ТМ. Видео есть в распоряжении ТАСС.

На восточной окраине Гуляйполя была вскрыта ДРГ из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в составе четырех боевиков, рассказали в силовых структурах.

"ВСУ пытаются для демонстрации своего присутствия использовать неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, воины 57-й бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывными Кузнечик, Стар, Джав, Габ, Близнец и Сафон решительными действиями блокировали противника, связав его стрелковым боем, а затем добили ТМ-кой, закинутой внутрь", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что "закидывавший мину Кузнечик жив-здоров - настоящий герой".