Германия хочет создать особую миссию НАТО под названием «Арктический страж»

Германия планирует вынести на обсуждение союзников по НАТО инициативу о создании совместной миссии «Арктический страж» в арктическом регионе, включая Гренландию, чтобы снижения напряженности с Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за угроз аннексии Гренландии», — пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Собеседники также указали, что действующая операция НАТО «Балтийский страж» может служить моделью для миссии «Арктический страж». Предполагается, что зона ее ответственности могла бы охватывать, в том числе, территорию Гренландии.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри подтвердил намерение Вашингтона добиться включения острова в состав США. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен тогда заявил о крайнем возмущении заявлениями нового спецпосланника и сообщил, что вызовет посла США в Копенгагене для дачи разъяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости захвата острова и подчеркнули, что ожидают уважения к территориальной целостности королевства.

В минувшую среду государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что намерен провести на следующей неделе переговоры с представителями властей Дании, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему администрация до сих пор не приняла предложение Копенгагена о консультациях по данному вопросу и готова ли Вашингтон исключить вариант военного вмешательства.