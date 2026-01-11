Планы Запада разместить войска своих стран на Украине после урегулирования там конфликта терпят крах. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Свое мнение он опубликовал на странице в одной из соцсетей.

Бывший военный, в частности, заявил, что намерения так называемой "коалиции желающих", в том числе инициатива премьер-министра Великобритании Кира Стармера ввести европейские войска на Украину, быстро рушатся. "Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен смысла", - отметил эксперт.

По словам Дэвиса, "главная проблема плана заключается в том, что "Россия обладает правом вето, и она говорит нет".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности, прозвучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в дипломатическом ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

В свою очередь китайский портал Sohu накануне написал, что удар Вооруженных сил России ракетой "Орешник" поколебал желание Запада ввести войска на территорию Украины.

"Россия послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", - сообщается в материале.

По мнению китайского интернет-издания, этот удар доказал способность Москвы наносить точные удары по объектам, расположенным в глубине Украины, что полностью разрушило прежние представления Запада.

Европейские СМИ с тревогой отреагировали на боевой запуск ракеты "Орешник".