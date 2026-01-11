Новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow 3, на которую европейские страны возлагали надежды в плане защиты от баллистических угроз, оказалась не готова к перехвату российской гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Как сообщает издание Die Welt, недавний удар по объектам на западе Украины стал первым «косвенным столкновением» двух систем, в ходе которого современная западная ПРО продемонстрировала свою неспособность противостоять новому российскому оружию.

«В Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии, но не мог на него воздействовать», — констатирует зарубежное СМИ.

Журналисты подчеркивают, что при дальности полета до 5500 километров ракета способна достичь практически любой точки Европы, а системы, имеющиеся в распоряжении Бундесвера, пока не в состоянии купировать эту угрозу.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

«Система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата мог бы использоваться комплекс Patriot, но он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами», — подтвердили источники в НАТО, на которые ссылается газета.

Особую тревогу в Берлине вызывает тот факт, что характеристики Arrow 3 предполагают перехват целей в безвоздушном пространстве, однако «Орешник» продемонстрировал возможности, которые делают нынешнюю конфигурацию немецкого «оборонного зонтика» бесполезной.