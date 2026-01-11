"Достигать Москвы": Лондон планирует передать Украине новейшие ракеты

Великобритания официально приступила к разработке новейших баллистических ракет Nightfall («Сумерки»), способных поражать цели на расстоянии более 500 километров. Министерство обороны страны уже открыло тендер на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов для создания и поставки первых испытательных образцов.

Как сообщает газета Daily Mail, министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил решимость Лондона передать Киеву эту ракету, которая будет способна достичь Москвы.

"Великобритания намерена передать украинцам передовое оружие, в частности, мощные баллистические ракеты большой дальности", – говорится в публикации.

Издание указывает, что эти ракеты оснащены боеголовками в 200 кг и способны очень быстро запускаться – одна за другой.

Помимо ракетного проекта министерство выделило 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию на Украине в составе многонациональных сил после возможного прекращения огня.

Таблоид уточняет, что в текущем месяце также стартует массовое производство дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками.