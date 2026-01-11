План «коалиции желающих» по размещению иностранных войск на территории Украины фактически потерпел крах из-за невозможности игнорировать позицию Москвы. С таким заявлением выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, инициатива европейских лидеров по военному присутствию в регионе теряет поддержку даже среди лояльных Киеву кругов.

«Намерения дерзкой "коалиции желающих" по Украине стремительно рушатся. Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен всякого смысла», — сообщил военный аналитик в своем аккаунте в социальной сети X.

Дэвис подчеркнул, что стратегический просчет западных политиков заключается в недооценке реального влияния российской стороны на любые договоренности о безопасности.

«Главная проблема европейского плана заключается в том, что Россия обладает правом вето — и она говорит "нет"», — констатировал офицер.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации, предполагающей развертывание британских и французских военных баз, а также складов техники на украинской территории сразу после достижения мирного соглашения.

В российском Министерстве иностранных дел инициативы «коалиции желающих» назвали подстрекательством к эскалации и подчеркнули, что любой сценарий присутствия сил НАТО в соседней республике является категорически неприемлемым для Москвы.