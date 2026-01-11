Во время специальной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные применили неизвестное высокотехнологичное оружие, которое вызвало у солдат противника тяжелые физические поражения, включая кровотечения и потерю ориентации.

Свидетельство очевидца событий было опубликовано в социальной сети X пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В какой-то момент они запустили что-то, я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», — рассказал венесуэльский гвардеец, переживший штурм.

По словам военного, воздействие было мгновенным и парализующим.

«У нас всех пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или что бы это ни было», — сообщил свидетель.

Очевидец отметил колоссальное технологическое превосходство атакующих. По его оценке, группа всего из 20 американских спецназовцев, высадившихся с вертолетов, сумела нейтрализовать сотни обороняющихся без единой потери со своей стороны.

«Нас были сотни, но у нас не было ни единого шанса. Они стреляли с такой точностью и скоростью, словно каждый солдат выпускал по 300 пуль в минуту. Мы не могли конкурировать с их технологиями», — резюмировал гвардеец.

Как сообщает The New York Post, публикация этих показаний официальным представителем администрации президента может свидетельствовать о их достоверности. Бывший сотрудник разведки США в комментарии изданию предположил, что речь может идти об оружии направленной энергии (микроволновом или лазерном). Подобные системы способны вызывать описанные симптомы, включая жжение и боль, однако это может быть первым случаем их открытого боевого применения Вашингтоном.

По данным МВД Венесуэлы, в ходе атаки 3 января погибло около 100 сотрудников сил безопасности.