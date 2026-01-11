В Германии рассылают первые анкеты для воинского учёта 18-летним

Вооружённые силы Германии начали рассылку анкет 18-летним гражданам страны. Молодые люди должны заполнить опросник, касающийся их готовности к прохождению военной службы. Для мужчин эта процедура является обязательной, в то время как для женщин — добровольно, сообщает N-tv.

© Московский Комсомолец

Данные меры связаны с вступившей в силу с 1 января реформой призыва в бундесвер. Новый закон предусматривает так называемую «воинскую обязанность по необходимости», которая будет задействована, если необходимую численность войск не удастся достичь за счёт добровольцев.

Реформа стала прямым ответом на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе после начала вооруженного конфликта России с Украиной. Она направлена на укрепление обороноспособности Германии в условиях роста геополитической нестабильности.

Отмечается, что кандидаты, подходящие по результатам анкетирования, будут приглашены на процедуру отбора.