"Пускают по прайсу": в Киеве раскрыли как откупаются от передовой

В территориальных центрах комплектования (ТЦК) на Украине сформировалась устойчивая коррупционная система, позволяющая мобилизованным за взятку избежать отправки на передовую. Военкомы продолжают «пускать по прайсу» новобранцев, предлагая им платные места в тыловых частях и даже в элитных подразделениях, сообщает украинское издание «Страна».

Киевлянин Юрий, которого забрали прямо с улицы по дороге на работу, рассказал, что сотрудники ТЦК сразу предложили ему вариант «встать и уйти» за 15 тысяч долларов. Поскольку такой суммы у мужчины не оказалось, ему предложили альтернативные «пакеты услуг» с комфортными условиями содержания.

«Меня "распределили" в достаточно неожиданное место. Привезли в обычный бизнес-центр. Все цивильно, есть туалет, душ, кухонный блок, нормальные спальные места. Электроэнергию в нашем "бизнес-ТЦК" еще ни разу не отключали. И позже, когда в половине Киева пропало отопление, нас это тоже не коснулось. В общем, как шутит моя жена, я тут устроился лучше всех, пока они сидят в хрущевке без света, воды и отопления», — цитирует Юрия издание.

По словам собеседника СМИ, для платежеспособных мобилизованных существует четкий прейскурант на дальнейшее прохождение службы. Самым дорогим и безопасным вариантом считается зачисление в президентский полк.

«Суммы разные. Скажем, за 7 тысяч долларов можно будет попасть в президентский полк. Это самый крутой вариант, зарплата будет не меньше 50 тысяч гривен, плюс служба в Киеве в IT-подразделении в режиме 5/2 и с ночевкой дома. Если соглашаюсь на этот вариант, не нужно даже в учебку будет ехать», — поделился деталями киевлянин.

Существуют и более бюджетные опции: за 5 тысяч долларов можно остаться в Киеве, но с прохождением обучения и дежурствами, а за 3–4 тысячи — попасть в тыловые регионы с проживанием в казарме. Те же, кто не готов платить, отправляются в боевые бригады, например, на Запорожское направление.