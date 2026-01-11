Армия России освободила село Белогорье в Запорожской области, следует из сообщения Минобороны 11 января.

Населенный пункт взят под контроль в результате решительных действий подразделения группировки «Днепр», уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками. ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Отражены также две атаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков.

Из суточной сводки Минобороны следует, что российская ПВО за 24 часа сбила две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников самолетного типа.