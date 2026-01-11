Пленный боец ВСУ Валерий Соколенко, насиловавший и убивавший жителей Донбасса в 2017 году, хвастался сослуживцам своими «подвигами». Об этом рассказал другой пленный украинец Сергей Гусар.

© Вечерняя Москва

Видеозапись с рассказом украинского военнослужащего представил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. В комментарии СМИ дипломат заявил, что украинские власти не привлекли Соколенко к ответственности за совершенные им преступления.

— Он пришел (в бригаду) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался, с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и в селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам, — цитирует Гусара РИА Новости.

Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала о жестоком обращении польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мирным населением. По ее словам, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую затем пытались убить.